Accu elektrische fiets vliegt te vaak in de fik

video Broer terreur­hoofd­ver­dach­te Hardi N.: 'Het is allemaal lariekoek'

14:08 ARNHEM/ HUISSEN - Met invallen op vier plekken in Arnhem, één in Huissen en zeven aanhoudingen is donderdag een grote terroristische aanslag in Nederland verijdeld. Bij buurtbewoners overheerst de 'day after' angst en ongeloof. Dat laatste geldt ook voor familie van de verdachten.