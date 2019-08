Accu steeds gevaarlijker: NVWA roept op ‘misbruik’ te stoppen

Het aantal incidenten waarbij lithium-accu's in onder meer elektrische fietsen, auto’s en smartphones ontploffen of in de brand vliegen neemt de komende jaren toe, waarschuwen experts. Dat komt door vernieuwende kleinere en tegelijk krachtiger accu's. Toezichthouder NVWA roept consumenten op waakzaam te zijn, de gebruiksaanwijzingen goed te lezen en te stoppen met ‘misbruik’ van dit soort batterijen.

Volgens accu-expert Rob Overdijkink van FSE Support staan we aan de vooravond van een omslag in acculand. ,,In het kort komt het erop neer dat we steeds grotere hoeveelheden energie in een kleiner accupakket plaatsen. Dat doen we met alle mogelijke middelen en dat brengt hogere risico’s met zich mee.”

Problemen nemen toe

Dat beaamt internationaal risico-expert Ronald Koster. ,,De capaciteit van batterijen neemt toe. De afmetingen van de behuizing neemt af, waardoor de kans op problemen waarschijnlijk toeneemt. Simpelweg, omdat er op andere belangrijke zaken als veiligheid wordt bezuinigd.”

Lithium-accu’s hebben de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Alleen al het aantal ingezamelde e-bike-batterijen is in twee jaar tijd meer dan verdubbeld naar 373.000 stuks. Met de toename van accu’s nemen ook de incidenten toe. Een lithium-accu kan bij beschadiging of oververhitting in een zelfontbranding terechtkomen en spontaan ontploffen. In veiligheidsregio’s in Overijssel, Gelderland en Flevoland komen branden met accu’s maandelijks voor.

'Misbruik’ accu

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op lithium-batterijen en ziet de 'vele incidenten’ voorbij komen. ,,Maar wij testen niet alle nieuwe accu’s die op de markt komen”, zegt NVWA-woordvoerder Michel van der Maas. ,,De fabrikant is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid. Wel zijn we op de hoogte van de vele incidenten. Daarom roepen we consumenten op de gebruiksaanwijzing goed te lezen. Het constant laden van apparaten zou je gewoon misbruik kunnen noemen.”

Quote Ik vind dat producen­ten van batterijen nog een behoorlij­ke stap kunnen maken Nils Rosmuller, IFV-hoogleraar

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) benadrukt dat accu's nog een stuk veiliger kunnen. ,,We kijken nog te veel naar brandbestrijding", ziet IFV-hoogleraar Nils Rosmuller. ,,Terwijl ik vind dat producenten van batterijen nog een behoorlijke stap kunnen maken. Bijvoorbeeld door de accu in compartimenten te verdelen of een klein blusmiddel toe te voegen. Ook kan een ander soort lithium-accu worden gebruikt.”

Eigen schuld