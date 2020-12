Acht jaar cel voor jarenlang misbruik stiefdochters: ‘Hun leven is verwoest’

‘Autovoeler’ verdacht van negen diefstal­len in Huissen, Bemmel en Arnhem

13:33 HUISSEN/BEMMEL/ARNHEM - De politie in Lingewaard heeft opnieuw een 44-jarige man uit Litouwen opgepakt voor nachtelijke diefstallen uit niet afgesloten auto’s. De zogenoemde ‘autovoeler’ was in oktober al gearresteerd en was vervolgens weer vrijgelaten.