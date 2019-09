Acht statushouders aan de slag bij provincie: ‘Laat dit een voorbeeld zijn voor anderen’

Nieuwe staking KLM, bij twee eerdere acties vielen veel vluchten uit

15:26 Grondpersoneel van KLM legt komende woensdagmiddag voor de derde keer in twee weken het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Bij de twee vorige acties van vakbond FNV was er veel overlast voor reizigers in de vorm van annuleringen en vertragingen.