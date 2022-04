Achter ieder nieuwsbericht schuilt vaak een groter verhaal

In het Harnas De Gelderlander trapt dit weekend een serie verhalen af over fatale bedrijfsongelukken. Mensen die ‘in het harnas’ zijn gestorven, terwijl ze ‘s ochtends van huis vertrokken voor wat een gewone werkdag had moeten worden.

Incidenten die we -eerlijk is eerlijk- meestal sec als nieuwsbericht brengen. Met als bijna standaard slotzin ‘de Arbeidsinspectie doet onderzoek’. Daarna hoor je er weinig meer over, hooguit jaren later in de rechtszaal. Want bijna niemand wil na zo’n ongeluk iets kwijt.

Achter al die nieuwsberichten schuilen echter natuurlijk grotere verhalen, merkte onze journalist die maandenlang onderzoek naar bedrijfsongevallen deed om meer antwoorden te vinden. Verhalen over groot leed, over de moeilijke afwikkeling en ook over het taboe dat rond dit soort drama’ heerst. Want na zo’n ongeluk is er niet alleen verdriet. Er heerst ook schaamte. En een eeuwig schuldgevoel bij collega’s en werkgevers.

Op de achtergrond speelt vaak ook nog dat er rechtszaken gevoerd worden, schadeclaims lopen en iedereen eigenlijk vooral dit soort pijnlijke incidenten niet weer wil oprakelen. ‘Het boek is gesloten’, hoorde onze journalist met regelmaat aan de telefoon of na een gesprek.

Quote Omdat de slachtof­fers achter de kille cijfers en nieuwsbe­rich­ten nu een gezicht krijgen.

Wat u als lezer dus niet aan ieder verhaal terug ziet is de moeite die is gestoken in het voorzichtig benaderen van betrokkenen. In het wachten op antwoorden of verzoeken, soms maanden nadat we een brief schreven aan betrokkenen. Nabestaanden die nog meer bedenktijd vroegen om mee te werken aan een artikel. Die soms dingen vertelden ‘maar absoluut niet voor publicatie’. En de moeilijkheid om antwoorden te vinden op openstaande vragen over die ongevallen. Omdat in sommige gevallen bedrijven niks willen zeggen. Of omdat er nooit een duidelijke uitkomst van een onderzoek is gekomen.

Toch bleek menig nabestaande uiteindelijk juist ‘blij’ dat we eindelijk aandacht besteden aan het verdriet dat ze nog voelen en de vragen die ze zelf nog hebben. Niet om oude koeien uit de sloot te halen of een bedrijf aan de schandpaal te nagelen. Wel omdat de slachtoffers achter de kille cijfers en nieuwsberichten nu een gezicht krijgen. Al was het maar om daar iets van te leren. En om te voorkomen dat het ooit nog een keer misgaat door nalatigheid of onoplettendheid.