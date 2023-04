Achterhoeks stel zielsgelukkig met huis • Slapende wolf in vrijheid • Vrouw (23) opgepakt voor steekincident

Geen tijd gehad om het nieuws te volgen? Wij hebben de oplossing. De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van dinsdag 18 april.

ACHTERHOEKS KOPEN ZONDER KIJKEN-STEL ZIELSGELUKKIG | Een nieuw seizoen van Kopen zonder kijken ging maandagavond van start met een moeilijke zoektocht. Ruim 1,1 miljoen kijkers zagen hoe makelaar Alex van Keulen en bouwkundige Bob Sikkes het perfecte stulpje vonden voor Lisa (27) en Riski (27) uit Lochem, ondanks een klein budget. ,,Is dit écht van ons? Ik weet niet eens waar ik moet kijken.’’

SNELLER AAN DE BEURT MET RIJNSTATE CLINICS | Rijnstate bouwt een nieuw ziekenhuis in Elst. De komende maanden kijken we mee achter de schermen. Vandaag: Rijnstate Clinics is er voor iedereen met planbare zorgvraag.

SPEURHONDEN EN POLITIE SPEUREN VERDER OP POSBANK | De botresten die maandag zijn aangetroffen in de bossen van Nationaal Park Veluwezoom nabij Rheden, zijn afkomstig van een mens. Dat bevestigt de politie dinsdagochtend na een eerste onderzoek.

VROUW AANGEHOUDEN ALS VERDACHTE FATALE STEEKPARTIJ | Een 23-jarige Nijmeegse vrouw is aangehouden als tweede verdachte van een steekincident waarbij op dinsdag 21 maart de 29-jarige Omar uit Nijmegen om het leven kwam. De verdachte is dinsdag in haar woonplaats opgepakt.

SLAPENDE WOLF NA GEVANGENSCHAP WEER VRIJGELATEN | De wolf die maandag werd verdoofd terwijl hij een dutje deed in een Doetinchemse achtertuin, heeft niet geleden onder zijn hachelijke avontuur. Daarvan is Toon Lesterade, die het dier weer vrijliet, overtuigd.

PEUTER UIT WATER GERED BIJ KINDCENTRUM | Een peuter is vanochtend te water geraakt bij kindcentrum De Vlieger in Zwolle. Brandweer, politie en ambulances rukten met spoed uit. Een traumahelikopter landde vlak naast de school. Het kind is in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

AVAK UIT IRAK MAG TOCH MEE NAAR VS | Basisschoolleerling Avak, geboren in Irak, mag tóch aanwezig zijn bij de lego-robotwedstrijden in Amerika. Met dank aan de inzet van Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66), die het goede nieuws twitterde. Avak kreeg dinsdagmiddag een visum.

DASSEN BLOKKEREN OPVANG ASIELZOEKERS | Nederland heeft de asielopvang nog steeds niet op orde. In zijn voortdurende zoektocht naar bedden voor asielzoekers stuit staatssecretaris Eric van der Burg op een nieuw probleem: de das. In de gemeente Heumen zou een noodopvanglocatie komen met achthonderd plekken.

BRUTALE ZADELDIEFSTAL OP KLAARLICHTE DAG | Een brutale actie: op klaarlichte dag haalt een man op leeftijd het zadel van een fiets van een medewerkster van stadsbierhuys De Waag in Doesburg. ,,Wie doet nou zoiets?”, moppert café-eigenaar Roy Kappert.

RUG GEBROKEN IN TOVERLAND | Een bezoekster van attractiepark Toverland in Sevenum heeft zondag haar rug gebroken na een val van een perron van een achtbaan. De vrouw is overgebracht naar het ziekenhuis.

PAUL TERWINDT REDDE TIENTALLEN KINDEREN | De begrafenis van Paul Terwindt zou eigenlijk in kleine kring plaatsvinden. Maar tot verbazing van de familie verschenen er plotseling enkele tientallen, onbekende mensen op de katholieke begraafplaats in Zaltbommel. ,,Allemaal Joodse mensen die mijn oom tijdens de oorlog had gered, toen ze nog kinderen waren.”

ALS YVON HAAR UNIFORM NIET DRAAGT, HERKEN JE HAAR NIET | Een broek is nooit zomaar een aan elkaar genaaide lap stof, zeker niet bij beroemdheden. Modejournalist Josine Droogendijk duikt daarom iedere dinsdag in een walk-in closet om een kledingstijl te ontrafelen. Met deze keer: Yvon Jaspers.

Volledig scherm Yvon Jaspers. © Linelle Deunk

