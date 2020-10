Achtervolging door Almelo levert automobilist vracht aan bekeuringen op

Man gooit met bijl en bijt politie­agent bij aanhouding

13:08 HENGELO - Een man uit Hengelo is zaterdagmiddag aangehouden nadat hij zijn huisraad vanuit zijn flat in het centrum naar beneden gooide. De aanhouding van de man ging overigens niet zonder slag of stoot, zo schrijft de politie Hengelo op haar Facebook. Zo is er een bijl naar de agenten gegooid en is een van de agenten gebeten.