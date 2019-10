Acteur Duncan Meijering gaat 's ochtends naar de film: Heerlijk wakker worden met een film op groot scherm

Nu even nietWat doen bekende Gelderlanders in het weekend? Elke week bespreekt iemand hier zijn of haar programma.

Naam: Duncan Meijering (36)

Woonplaats: Arnhem

Functie: Acteur

Hoor je het vaak: ‘ik ken jou ergens van’?

,,Dat gebeurt, ja. Ik heb geen bekende naam, wel een bekend gezicht. Via commercials ben ik veel op televisie geweest. Zelfs in Griekenland. Maar ik doe meer: ik speel in korte films en in een videoclip van André Hazes junior.”

Jouw droom is: acteren in een film of serie.

,,Dat blijft het ultieme doel. Ik ben echt een filmgeek.”

Quote ‘Pauzes halen me uit de film en maken me chagrijnig’ Dat uit zich vast in jouw vrijetijdsbesteding.

,,Ik heb een Pathé Unlimited-kaart en een Cinevillepas voor de filmhuizen, dus ik kan ongelimiteerd naar de bioscoop. Wat ik fijn vind aan de bioscopen in mijn buurt: ze hebben geen pauzes. Pauzes halen me uit de film en maken me chagrijnig.”



Lees je vooraf recensies?

,,Nooit. Na afloop schrijf ik wel reviews.”



Kijk jij als acteur anders naar films?

,,Ik focus uiteraard op het spel, maar eigenlijk let ik op alles. Bij een historische film controleer ik of het klopt, dat de dingen die je ziet horen bij die tijd waarin het verhaal speelt. Tijdens de aftiteling blijf ik zitten, uit respect voor de mensen die al dat moois voor jou hebben gemaakt. Komt omdat ik weet wat bij filmmaken komt kijken.”

Wanneer bezoek jij de bioscoop?

,,’s Ochtends. Heerlijk wakker worden met een film op groot scherm. Draaidagen voor reclame of video’s zijn vaak in de middag, bovendien is het in de ochtend lekker rustig. En met alle respect: er zit dan geen popcorn­publiek in de zaal. Daarom ga ik ook liever doordeweeks dan in het weekend.”

In het weekend kijk je thuis?

,,Films en series zijn thuis volop aanwezig. Mijn huis is heftig. Ik verzamel blu-rays, ik moet bepaalde films en series echt fysiek hebben. Daarnaast spaar ik shirts, posters, action figures… Mijn woning is echt een museumpje.”

Wat doe je verder in je vrije tijd?

,,Videogames spelen. Mensen zeggen: ‘Je bent 36, is dat niet kinderachtig?’ Maar videogames zijn tegenwoordig net films. Ik heb een virtual reality-bril, dat is echt vet. Mijn bezoek wil altijd even met de VR-bril op gamen. Met vrienden speel ik ook bordspellen.”

En je bent zanger.

,,Eens in de twee weken treed ik vrijdagavond op met een coverband. In Dollars, een livemuziekcafé op de Arnhemse Korenmarkt. Ik zie zingen ook als een performance. Ik ga echt helemaal los, erg fysiek, puur op adrenaline. De volgende dag ben ik helemaal op.”