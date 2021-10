Acteur Ruud Smulders altijd op zoek naar de tweede laag: ‘We zijn toch allemaal een beetje tragische figuren?’

De komisch bedoelde video van LuckyTV over Bilal Wahid (acteur die tijdens een chatsessie op Instagram een 11-jarige jongen 17.000 euro bood voor een foto van zijn geslacht, SDW) voor de talkshow Beau werd in maart snel offline gehaald na kritiek op de sociale media. Wat vond u daarvan?

,,Ik heb een dag later ook een grap over Bilal gemaakt. Een leuke uitdaging, vond ik. LuckyTV mag het niet, hoe kan ik het dan wel doen in De Minuut van Ruud? Dat is gelukt. Ik maakte die dag de maandafsluiter met de vraag wie de grootste verliezer van de maand was. Heel Bilal werd nergens genoemd, terwijl hij de dag daarvoor overal in het nieuws was. Ik liet in die video iemand in een Weekend Miljonairs-achtige setting 17.000 euro winnen. ‘Fantastisch, de op één na makkelijkste manier om dat bedrag te winnen’. Een pientere grap, vond ik.”