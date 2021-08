Actie op vrijgezellenfeest loopt compleet uit de hand; grote politiemacht grijpt in

Aan de Oldeneelallee in Zwolle hoorde een getuige gistermiddag geschreeuw uit een auto, waarin meerdere personen zaten en van wie een inzittende een zak over het hoofd had. Het kenteken werd doorgegeven waarna de politie meteen massaal in actie kwam. In Heino kon het voertuig, waarin de ‘ontvoerde persoon’ zich zou bevinden, aan worden gehouden. Het bleek om een vrijgezellenfeest te gaan.