Actiegroepen publiceren vernietigend rapport over Lelystad Airport: ‘Opening vliegveld is onwettig’

Dat stellen de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL). In een zienswijze die maar liefst 217 pagina’s telt ondernemen de actievoerders een poging om de besluitvorming voor Lelystad Airport onderuit te schoffelen. De resultaten van hun onderzoek presenteerden ze donderdagmiddag tijdens een persconferentie in Nieuwspoort in Den Haag. ,,We hopen dat bij de Haagse politici het gezond verstand eindelijk zal zegevieren en Lelystad Airport wordt afgeblazen", stelt SATL-voorzitter Mijndert Ververs.