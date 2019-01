Actiegroepen sturen brandbrief naar minister: ‘Vliegen vanaf Lelystad Airport te gevaarlijk’

Vliegen van en naar Lelystad Airport is door de aanwezigheid van honderden vogels levensgevaarlijk. Het is daarom onverantwoord het vliegveld te openen als vakantieluchthaven.

Dat schrijven de Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL) in een brandbrief aan minister Cora van Nieuwenhuizen.

SATL, waarin onder meer HoogOverijssel en Red de Veluwe zijn verenigd, wijzen de minister op de grote aantallen vogels die met radar zijn waargenomen in de omgeving van het vliegveld in Flevoland.

Ernstige zorgen

De actiegroepen maken zich ernstige zorgen over de vliegveiligheid van de geplande laagvliegroutes boven Overijssel en Gelderland. Ze vrezen voor vogelaanvaringen ‘met alle gevolgen voor zowel vliegtuigpassagiers, vliegtuigcrew als de bevolking op de grond’.

SATL pleit daarom voor systematische vogelmetingen met radarsystemen. Bij de luchtmacht wordt daar al jaren gebruik van gemaakt.

Waarschuwing

Experts hebben vaker gewaarschuwd voor het risico op vogelaanvaringen. Zo stelde birdstrike-expert Luit Buurma vorig jaar in de Stentor dat vliegtuigen van en naar Lelystad Airport mogelijk tien keer vaker in botsing zullen komen met zwermen vogels dan vliegtuigen in de omgeving van Schiphol.

Quote Die vliegen in groepen bij elkaar. Het staat voor mij vast dat de vliegtui­gen van Lelystad in botsing zullen komen met deze vogels. Luit Buurma, Birdstrike-expert

De laagvliegroutes van Lelystad Airport liggen op circa 1800 meter. ,,Dit is ook de hoogtelaag waar veel trekvogels kunnen zitten”, zei Buurma destijds. ,,Die vliegen in groepen bij elkaar. Het staat voor mij vast dat de vliegtuigen van Lelystad in botsing zullen komen met deze vogels. Dat baart mij zorgen, het is vragen om problemen.”

Monitoring

Buurma was in het verleden voorzitter van het gezaghebbende International Bird Strike Committee en was bij de Luchtmacht verantwoordelijk voor het radarsysteem waarmee het aantal vogelaanvaringen met straaljagers drastisch werd verminderd. Buurma pleit voor het gebruik van een soortgelijk ‘vogeltrekwaarschuwingssysteem’ in de burgerluchtvaart.