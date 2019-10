Actieleider Bart Kemp: Nederlandse boeren mogen trots zijn

OPINIEEDE - Boerenactieleider Bart Kemp uit Ede mocht dinsdag tijdens de grote boerenactie het publiek toespreken. Daarbij haalde hij hard uit naar de minister. In een artikel in de krant van woensdag zette De Gelderlander vraagtekens bij 10 stellingen van Kemp . Kemp zelf grijpt de kans aan om zijn beweringen verder te duiden en de kritiek te weerleggen.

‘Er moesten meer dan 100.000 koeien worden geslacht omdat ze volgens jullie normen meer poepen dan dezelfde koe in België.’

Volgens politiek Den Haag moesten er ruim 100.000 koeien geslacht worden omdat Nederland volgens Brussel teveel poep produceerde. Het punt is dát er verschil in normen is tussen hoeveel een koe poept in Nederland en België en er daardoor een ongelijk speelveld is binnen één EU, ongeacht welke norm er dan ook klopt. Bovendien bleek na bezwaarschriften dat veel koeien onterecht waren geslacht, maar toen was het helaas te laat.

‘Hoe kan het dat massaal niet-duurzaam kippenvlees hier wordt gedumpt?’

Of je 70 miljoen kilo veel vindt is subjectief, echter, dit Oekraïens vlees voldoet niet aan de Nederlandse eisen qua dierenwelzijn. Daarnaast geeft het een dubbele stikstof (minimaal het transport v.v.) winst als we dat vlees niet importeren, omdat we dan ook 70 miljoen kilo minder hoeven te exporteren, wel zo slim dus!

‘Minder dan 1 procent van de bevolking wil geen dierhouderij’

Minder dan 1 procent van de bevolking wil geen dierhouderij. Dat is redelijk exact! Ruim 99% van de Nederlanders eet vlees en/of dierlijke producten als zuivel, kaas en eieren. Er zijn slechts 100.000 veganisten in Nederland op 17.3 miljoen inwoners, hoewel ze graag Nederland willen veroveren.

‘Iedereen snapt toch dat een koe in de wei geen milieuvervuiler is en een huppelend lammetje geen CO2-uitstoter. Dat is natuur’

Het gaat hierbij om de voortdurende framing. En wat, nu ook weer, vergeten wordt is: het grasland neemt ook CO2 op! De stikstof (poep) die de dieren produceren wordt benut om gras en gewassen te laten groeien. Ziedaar de kringloop!

‘We willen een eerlijke prijs voor de boer’

Toeslagrechten worden al jarenlang afgebouwd en zijn bovendien in het leven geroepen om voordelig voedsel mogelijk te maken voor iedere EU burger. Als toeslagrechten worden afgebouwd moet de prijs van het voedsel dus omhoog. Afgezet tegen de hoogte van de investeringen en het aantal arbeidsuren dat een boer dagelijks maakt heeft de gemiddelde boer een zeer laag uurloon, terwijl de moderne jonge boer vaak hbo geschoold is.

De Franse overheid nuttigt alleen Franse producten. Dat moeten wij ook doen.

Lokaal/Nederlands voedsel bevorderen in supermarkt en restaurants: niets mis mee toch? Scheelt veel onnodig gesleep met voedsel, bovendien voldoet Nederlands voedsel aan de hoogste eisen en heeft een lage milieulast. Geen tomaten uit Spanje, lamsvlees uit Australië en rundvlees uit Brazilië nodig.

‘We eisen een langdurige structurele overheidscampagne met een jaarlijks budget van 17,5 miljoen euro.’

Hard nodig! In lesstof op scholen staat nog steeds dat kippen in legbatterijen zitten en kalveren klemgroeien in kisten. Onzin en misleiding. Het is tijd dat het eerlijke verhaal over ons voedsel wordt verteld. Een goede en duurzame investering waardoor burgers weer leren hoe hun appel en bloemkool wordt geproduceerd.

‘Veel boeren kunnen amper rondkomen en moeten inkrimpen’

Veel boeren moesten inderdaad verplicht inkrimpen de afgelopen jaren. En wat heb je eraan als je voor een miljoen euro aan land hebt maar er nauwelijks van kunt leven? Het bekende boerengezegde is niet voor niets: ‘Boer zijn is arm leven en rijk sterven’ Je hebt er zelf dan alleen niets meer aan.

‘Dieren liggen heerlijk voldaan in de stal met een gevulde buik te genieten’

De meeste dieren leven tegenwoordig in groepen, en kruipen ondanks veel ruimte lekker tegen elkaar weet ik uit ervaring. Een dier wil vooral de basisbehoeften goed voedsel, stabiele temperatuur en geen stress. Ga eens wat vaker bij de boer kijken zou ik zeggen, of kom een paar weken stagelopen!

‘Wij zijn de beste boeren ter wereld’

Nederlandse boeren zijn de beste ter wereld! Tja, of dit ooit wetenschappelijk bewezen is weet ik niet. Wel dat de Nederlandse agrarische sector wereldwijd gerespecteerd wordt omdat ze innovatief en efficiënt is, veilig voedsel, veel aandacht voor dierenwelzijn, een lage milieuprint. En, zoals minister Schouten 1 oktober sprak; ‘daar mag je zeker trots op zijn!’