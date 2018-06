AD stopt met haringtest, friettest en oliebollentest

Nu het haringseizoen er weer aankomt rijst de vraag of de AD Haringtest ook weer terugkeert. Nee, die keert niet terug. We hebben besloten niet door te gaan met onze nationale smaaktests. Over smaak valt namelijk, zo bleek vorig jaar, wel degelijk te twisten. Te veel wat ons betreft. Wij testen en vergelijken om u te helpen de beste producten te vinden, niet om middenstanders te kwetsen.

Wat betreft die grievende teksten bij de oordelen: daar hebben de critici gelijk. Ook wij vonden bij nader inzien dat we die beter anders hadden kunnen formuleren. Scherpe recensies kunnen misschien amusant zijn, maar zoals ik in december al in de krant schreef: leedvermaak is geen vermaak.

Geen groots opgezette Haring-, Friet en Oliebollentests meer dus. Laten we smaak maar laten wat het misschien toch vooral is: een kwestie van smaak. Andere tests en vergelijkingen blijven we volop doen. De afgelopen dagen presenteerden we de jaarlijkse Misdaadmeter, die gebaseerd is op cijfers van de politie. Woensdag vergeleken we negen snoerloze grasmaaiers, met de namen en functies van de leden van het testpanel erbij. Zo’n product-test doen we inmiddels wekelijks. Komend najaar gaan we het aantal tests verder uitbreiden. Maar wel op een manier die bij het AD past: transparant, het glas half vol, op zoek naar de beste producten voor u.