Adriaan van Dis - die in Nijmegen nog apartheid aan de kaak stelde - krijgt eredoctoraat Radboud

Van Dis was in het verleden ook actief in de Nijmeegse academische wereld, te beginnen in de jaren zeventig. In Politiek Cultureel Centrum O42 stelde hij bij een manifestatie rondom het werk van Breyten Breytenbach de apartheid in Zuid-Afrika aan de kaak.



Ook was hij betrokken bij diverse universitaire projecten over religieuze tolerantie en over emancipatie van de lhbtiq+gemeenschap. Hij trad op als auteur bij het jaarlijkse boekenproject voor eerstejaars studenten van de Radboud Universiteit, was spreker bij de opening van het academisch jaar 2002-2003 en gastdocent in de master Literair Bedrijf.



Van Dis ontvangt het eredoctoraat op 11 mei 2022.