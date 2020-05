Advies voor gemeenten: inspecties en fotobewijs kunnen gesjoemel met versleten kunstgras voorkomen

Dat blijkt uit een onderzoek van internationaal adviesbureau Ramboll. Gemeenten hebben bij de recycling van kunstgras een belangrijke rol als toezichthouder, maar lijken die nog te onderschatten, stelt Ramboll op basis van bronnenonderzoek. Ondanks alle heisa die al is ontstaan over overtredingen bij de verwerking van oude tennisbanen en voetbalvelden met rubberkorrels.



Als een gemeente inderdaad niet bezig is met toezicht, is dat volgens Ramboll verontrustend. Zo kan het verkeerd afvoeren of opslaan van oud kunstgras ervoor zorgen dat rubberkorrels in de natuur terechtkomen.



Uit onderzoek van gezondheidsinstituut RIVM blijkt dat fijngemalen rubber op een kunstgrasveld schadelijk kan zijn voor de directe omgeving. Naar de opslag op bijvoorbeeld een industrieterrein is niet gekeken, maar deskundigen maken zich daar wel zorgen over.