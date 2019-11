Advocaat zocht uit wat vier jaar jeugdhulp een gezin kostte en schrok zich rot

Hij moest er een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) voor doen. Zo kreeg Ibrahim Mercanoglu een overzicht van wat ruim vier jaar jeugdhulp en begeleiding van een gezin heeft gekost: bijna 2,5 ton. De advocaat is er flink van geschrokken. „Er is geen structuur in te ontdekken.”