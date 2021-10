Af en toe nemen ze er een forse slok bij. Altijd mannen

Was vorig jaar, nog voor de coronatijd. Hij stond voor de supermarkt met een leeg koffiebekertje en vroeg een muntje voor de nacht. 40, schatte ik. Hij kneep nerveus in dat bekertje. Was aan hem te zien dat hij pas in dit ontheemde leven verzeild was geraakt. Zijn pak had nog niet zo lang geleden in een kast gehangen tussen andere pakken.