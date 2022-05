Afgetrapte zijspiegels of krassen in de lak: autovernielingen in Gelderland afgelopen 10 jaar gehalveerd

Goed nieuws voor autobezitters in Gelderland: In vergelijking met andere provincies hebben zij minder vaak te maken met afgetrapte zijspiegels of krassen in de lak. Dat blijkt uit een analyse van verzekeringsvergelijking Slimster die het aantal geregistreerde autovernielingen van de afgelopen tien jaar in kaart heeft gebracht.

Slimster deelde het aantal autovernielingen per provincie door het aantal inwoners. Daaruit blijkt dat in Gelderland het afgelopen jaar per duizend inwoners 1,38 autovernielingen zijn geregistreerd door de politie. Het landelijk gemiddelde ligt op 1,68 per duizend inwoners.

Zuid-Holland spant vooralsnog de kroon met 1,91 vernielingen per duizend inwoners. In de praktijk wil het zeggen dat de kans op een kapotte spiegel of kras in de lak in Gelderland 39 procent kleiner is dan in Zuid-Holland.

Meldingen autovandalisme ruim gehalveerd

Daarbij is het totaal aantal meldingen van autovandalisme in Gelderland de afgelopen tien jaar met ruim 53 procent afgenomen. Marco Schuurman, eigenaar van Slimster, stelt dat dit niet per se hoeft te betekenen dat het aantal vernielingen daadwerkelijk gehalveerd is.

Quote Het is goed voor te stellen dat veel Nederlan­ders het niet de moeite waard vinden om aangifte te doen wanneer zij ‘s ochtends hun afgetrapte spiegel aantreffen Marco Schuurman

,,Het idee bestaat dat veel van dit soort zaken door de politie niet in behandeling wordt genomen. Van de dader ontbreekt vaak immers elk spoor. Het valt daarom goed voor te stellen dat veel Nederlanders het niet de moeite waard vinden om aangifte te doen wanneer zij ‘s ochtends hun afgetrapte spiegel aantreffen.”

Dat lang niet iedereen aangifte doet van een kras of afgebroken spiegel kan ook komen doordat dergelijke schades voor Nederlanders met enkel een WA-verzekering niet gedekt zijn. Ongeveer twintig procent van de verzekeringsvergelijkers op Slimster.nl heeft dit type autoverzekering.

En wie wel een WA Plus- of allriskverzekering heeft levert bij een claim vijf schadevrije jaren in, wanneer de tegenpartij onbekend is, zo geeft Schuurman aan. “Dat kan je op jaarbasis zomaar enkele honderden euro’s schelen. Vandaar dat veel Nederlanders de reparatie liever uit eigen zak betalen of een krasje dan maar laten zitten.”

Dader wordt vaker gepakt

Tegelijkertijd laten de CBS-cijfers dus ook een ander beeld zien: autovandalisme wordt de afgelopen jaren juist vaker opgelost. In 2012 vond de politie in Gelderland in 8,5 procent van de gevallen de dader van een autovernieling, in 2021 was dit 11,5 procent.

Schuurman: ,,Dat kan ermee te maken hebben dat daders steeds vaker op beeld vastgelegd worden. Desondanks blijft een oplossingspercentage van pakweg 11 procent natuurlijk tamelijk laag”,