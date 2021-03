Afgewezen zorgbedrijven kunnen gewoon doorgaan: ‘Roep zorgcowboys tot de orde’

Zorgaanbieders die door een gemeente of zorgverzekeraar de deur uit gezet zijn omdat ze fraude pleegden of slechte zorg leverden, hebben bij andere overheden - zoals het ministerie van Justitie - gewoon weer nieuwe contracten gekregen. Daardoor bieden bedrijven die dus als ‘ongeschikt’ zijn bestempeld nu zorg aan ex-gevangenen en ex-tbs’ers.

Tbs-deskundige Jos Poelmann, voorheen directeur van de tbs-Pompekliniek in Nijmegen, maakt zich zorgen over deze gang van zaken. ,,Als je ex-delinquenten plaatst bij een zorginstelling, moet je deze bedrijven extra goed screenen. Het verbaast me heel erg dat dit niet wordt gedaan. Het gevaar is dat er ongelukken gebeuren als de plaatsing niet goed is. Dan neem je maatschappelijke risico’s.”