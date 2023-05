Afghaans gezin met acht kinderen weigert groot huurhuis: COA wil ze uit het hotel zetten

Vreselijk einde van Konings­nacht: man (30) valt van fiets en loopt scheurtjes in schedel op

Wat begon als een feestelijke avond, is voor een 30-jarige man geëindigd in een regelrechte nachtmerrie. De feestganger kwam tijdens koningsnacht ten val in Enschede en liep onder meer scheurtjes in zijn schedel en meerdere breuken in zijn gezicht op. De politie is nu op zoek naar één specifieke getuige.