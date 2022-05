Afrika was thuiskomen voor father Arie Linsen (1928-2022)

Verleden levenArie Linsen werd geboren in Driel waar hij samen met zijn broer en zus in alle rust opgroeide. Als jonge knaap werd Arie geraakt door het verhaal van een missiepater. Daarmee was zijn toekomst beklonken.

Kort na de Tweede Wereldoorlog vertrok hij naar Tilburg om te beginnen met zijn opleiding tot priestermissionaris. In 1953 vertrok hij naar Mill Hill, een plaats even buiten Londen. Daar legde hij in 1957 de eeuwige eed af en werd hij in 1957 door aartsbisschop William Godfrey tot priester gewijd. Direct daarna begon hij aan zijn missionair avontuur in het bisdom Kisumu in West-Afrika.

Warm en godvruchtig mens

„Afrika was zijn thuis”, zegt Martien van Leeuwen, regionaal overste van de Mill Hill-missionarissen. ,,Zodra hij voet op Afrikaanse bodem zette, was de liefde daar. Hij verkondigde niet alleen het woord van God, maar bouwde scholen, ziekenhuizen, leidde missionarissen op en zorgde voor alle mensen in het dorp. Arie was een heel warm en godvruchtig mens”, vertelt broeder Martien.

Neef Ronald

Oom Arie was een helper die van delen vermenigvuldigen maakte

Arie Linsen © Eigen foto Aries neef Ronald: „Als je van mensen hoort wat oom Arie voor hen heeft betekend, dan raakt ons dat als familie. Er wordt met zoveel liefde over hem gesproken. Oom Arie wist mensen met zijn warme persoonlijkheid en oprechte interesse te raken. Hij was een helper en niet geïnteresseerd in materiële zaken."



,,Eens in de twee jaar kwam oom Arie met een aantal lege koffers naar Nederland. Hij ging met gevulde koffers terug. Het laatste weekend voor hij terugging, werd er altijd een collectie voor Afrika in de kerk gehouden. Die diensten werden goed bezocht en er werd gul gegeven voor zijn missie in Kenia. Mijn oom maakte van delen vermenigvuldigen. Hij stond symbool voor beminnen en dienen en maakte geen onderscheid tussen mensen. Met veel passie streefde hij ernaar het leven voor anderen beter te maken.”

Beminnen en dienen

„Zijn toewijding zorgde voor een enorme vooruitgang. Amare et Servire, beminnen en dienen, dat was op zijn lijf geschreven. Arie was ook enorm dankbaar voor de kansen die hij kreeg. Na 57 jaar keerde hij terug naar ons Mill Hill-huis in Oosterbeek om hier zijn laatste jaren door te brengen. Dat betekent overigens niet dat hij op zijn lauweren rustte”, zegt broeder Martien.



„Integendeel”, valt Ronald hem bij. „Hij bleef actief en deed in, wat hij zijn vakantie noemde, werk in Kenia. Zo hield hij binding met het land, de mensen en alles wat hij door de jaren heen bereikt had.”

Koninklijke onderscheiding

„Toen hij vijftig jaar priester was, hebben wij hem als familie voorgedragen voor een koninklijke onderscheiding. Hij was er enorm trots op, maar pronkte er niet mee. Het was voor hem meer erkenning voor zijn werk, maar het respect voor de mensen waarvoor hij werkte was minstens zo belangrijk voor hem.˝