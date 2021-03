Afritten A20 dicht vanwege grote brand meubelwinkel Capelle aan den IJssel

column Rob Berends Nu in er in eigen land echt iets mis ging, haalden we de schouders op, achteloos

10:44 Maandenlang werden we overspoeld door berichten vanuit de Verenigde Staten over poststemmen. Het was een enorm risico, riep Donald Trump, er zou worden gefraudeerd. Zijn tegenstanders waren net zo ongerust. Trump liet in het halve land brievenbussen weghalen en stelde een geestverwant aan als hoofd van de posterijen.