Afschaffen dividendbelasting is goed voor het vestigingsklimaat in Nederland

VIDEO Postbode bezorgt voor een tientje de kerstboom aan huis

7:02 DOETINCHEM - Voor vijf uur besteld: de volgende dag in huis. Het is een bekende tekst van webshops. In het geval van Marnix Muller gaat het niet zo maar om een boek of een paar schoenen, maar om de kerstboom voor de komende feestdagen.