,,Afscheid nemen van mijn RIH-fiets kan ik niet”

Toen Been in 1977 een baan kreeg bij Philips in Nijmegen, verhuisde de fiets mee, want een RIH is een bijzondere fiets. Een fietsmerk dat in de jaren zeventig bekend stond als moderne, en een kwalitatief goede fiets. De fietsen werden niet aan de lopende band geproduceerd, maar een voor een met de hand gemaakt. ,,In de jaren zeventig en tachtig werd er slechts één fiets per dag gemaakt”, weet Been. ,,Dat is echt weinig. De fiets was heel lang populair, en is het nog. Leontien van Moorsel is er nog wereldkampioen mee geworden. In totaal zijn er 63 wereld- en Olympische titels behaald met een RIH-fiets.”



In 1981 trouwde Been en verhuisde hij met zijn vrouw naar Malden. De fiets ging weer mee, en werd nog tien jaar gebruikt. Daarna niet meer. “Iemand bood er drie jaar geleden nog een paar honderd euro voor, want voor verzamelaars is de fiets interessant. Maar ik kan er geen afscheid van nemen, ook al staat-ie in de weg. Ik heb die fiets in dat Nederlandse kleurtje zo intensief gebruikt. Heel misschien geef ik hem ooit weg aan het fietsenmuseum in Nijmegen... als ze hem willen hebben.”