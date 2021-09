Afscheid van de 1,5 metersamenleving, weg met die maffe regels: ‘Zondagskinderen en millennials zullen nog het meeste opsteken van de crisis’

Misschien juichen we te vroeg, dat merken we dan snel genoeg, maar vandaag eindigt officieel de 1,5 metersamenleving.



Noem alle coronamaatregelen, die vraag duikt over een aantal jaar geheid op in een pubquiz in de categorie ‘makkelijk’. Hoewel, wie die lijst navlooit, denkt nu al snel: oh ja, die maffe regel hebben we ook nog gehad. Anderhalf jaar lang kregen we de ene na de andere maatregel opgelegd. Heeft de afzwaaiende 1,5 metersamenleving iets geleerd van die ervaring? En zo ja, wat dan?