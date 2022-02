Afspraak in hotel eindigt in bestelen en mishandelen van ‘sugar daddy’: ‘Het is helemaal uit de hand gelopen’

Maar de jonge vrouwen wilden helemaal niet dat er meer ging gebeuren. De bedoeling was om de man vooraf te laten betalen, er op aan te dringen dat hij zich eerst ging douchen en om er met het geld vandoor te gaan zo gauw hij in de badkamer was.



,,Het is helemaal uit de hand gelopen”, verzuchtte ‘Melody’ vrijdag voor de rechtbank in Arnhem waar ze als een van de vier verdachten terechtstond voor afpersing. Toen zij en haar vriendin in de hotelkamer waren wilde de man namelijk niet douchen. Hij vertrouwde het niet.