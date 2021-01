Aftellen! Het is bijna tijd voor de Nieuwjaarspubquiz van De Gelderlander, doe gratis mee en win mooie prijzen

pubquizWe moeten nog even geduld hebben, maar het is bijna zo ver: aanstaande vrijdag 15 januari om 20.00 uur houdt De Gelderlander de online Nieuwjaarspubquiz. Deelname is gratis en er zijn mooie prijzen te winnen!

Een echte pubquiz in de kroeg zit er nog eventjes niet in. Daarom organiseert De Gelderlander deze gezellig avond online. Weet jij samen met je familie en vrienden veel goede antwoorden te geven op 40 vragen en zijn jullie ook nog eens snel?

Deelnemen is erg gemakkelijk via onze app of via dg.nl/pubquiz. Je hoeft je alleen in te schrijven met je naam en e-mailadres en de rest gaat (bijna) vanzelf!

Laat alvast weten dat je meedoet via ons aangemaakte evenement op Facebook! (En scroll verder om de prijzen te zien.)

Prijzen

Weten welke prijzen je kunt winnen? Voor de deelnemers die in de top 10 eindigen zijn de volgende prijzen te vergeven:

Nummer 1

Een volledig verzorgd anti-stress hotelarrangement in het Sanadome in Nijmegen voor twee personen ter waarde van 400 euro. Jullie overnachten in een luxe hotelkamer, krijgen en uitgebreid en ontbijt en twee dagen de toegang tot de thermen. Ook krijgen jullie een diner naar keuze én een behandeling van 50 minuten!

Nummers 2 en 3

Ook deze podiumplekken zijn de moeite waard: deze quizhelden krijgen namelijk een dinerbon voor twee personen van 150 euro bij De Kromme Dissel in Heelsum. Dat is niet zomaar een restaurant, maar het restaurant dat al het langste een Michelinster bezit in heel Nederland.

Nummers 4, 5 en 6

Buiten het podium geëindigd? Niet getreurd. Deze deelnemers krijgen een heerlijk wijnpakket opgestuurd van Gall&Gall ter waarde van 30 euro.

Nummer 7 tot en met 10

De rest van de top-10 krijgt een borrelpakket ter waarde van 27,50 euro. Een heerlijke mix van luxe kaas, droge worst, truffelchips, luxe noten en zoetigheid.

De quiz is mee te spelen via je internetbrowser, maar ook via onze app. Ga vooral de strijd aan met je vrienden of familie op vrijdag 15 januari om 20.00 uur!