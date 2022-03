Afvaldumpers op het platteland hebben kleine kans op een boete

De kans op een boete voor het veroorzaken van zwerfafval is klein, zo blijkt uit een onderzoek dat webwinkel en prijsvergelijker Beslist.nl liet doen. Uit gegevens van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) blijkt dat in een gemiddelde Nederlandse gemeente tussen 2014 en 2020 in totaal 5,4 zwerfafval-gerelateerde boetes werden uitgeschreven, per 10.000 inwoners.