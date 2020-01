Agent naar ziekenhuis na wilde achtervolging in Hengelo: politie doet groot onderzoek

Rond 21.30 uur achtervolgden meerdere politieauto's een witte bestelbus in Hengelo. Het busje kwam vanaf de Oude Postweg. De bus is uiteindelijk klemgereden op de Josef Haydnlaan. Inmiddels zijn er ook meerdere ambulances ter plaatse. Eén agent is bij de aanrijding gewond geraakt.



De politie doet momenteel grootschalig onderzoek. Een man van tussen de twintig en dertig jaar is geboeid afgevoerd. Het is niet bekend waarom hij werd achtervolgd. De politieauto trok veel bekijks. Veel buurtbewoners gingen de straat op om te kijken wat er aan de hand was.