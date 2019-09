Agent neemt juichend auto in beslag van rijbewijsloze bestuurder

Schaden­freu­de op Schevenin­gen: ‘Er is geen fijnere tegenstan­der om van te winnen’

13:25 Op Scheveningen is het lekker wakker worden voor Oranjefans vanochtend. Maar hoe verwerken de vakantie vierende oosterburen in de badplaats de nederlaag (2-4) tegen Nederland? ‘Het is een burenstrijd die we moeten winnen'.