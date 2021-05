Agente Marjolein emotioneel over meisje dat einde aan haar leven maakte: ‘Ik had je zo graag willen helpen’

,,Had ik iets anders moeten zeggen? De woorden die je op zo’n moment uitspreekt zijn cruciaal. Ik was bang dat ze zou springen op het moment dat ik met haar aan het praten was’’, vertelt politieagente Marjolein van Basissteam Zwolle.



Op de derde etage van het politiebureau in Zwolle Zuid vertelt ze over de dag die voor altijd in haar geheugen gegrift staat. Ogenschijnlijk luchtig, toch schuilt er meer achter die koele houding, dan een eerste indruk doet vermoeden. Nu, tweeënhalf jaar later, kan ze er makkelijk over praten. ,,Bij iedere heftige gebeurtenis schrijf ik het van mezelf af. Dan kan ik het nog eens teruglezen en dat helpt me enorm.’’