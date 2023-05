Agenten gebruiken vaker geweld: ‘We hebben handen vol aan onrustige maatschappij’

Onlangs ontstond er een verhitte discussie op sociale media na het inzetten van het stroomstootwapen bij de aanhouding van een verwarde, naakte man in Glanerbrug op zondagochtend 5 maart. De man sloeg eerst de ruiten van een zonnestudio in en stond daarna naakt op straat te schreeuwen. De beelden van zijn aanhouding gingen viraal.

Discussie voor invoering

Het stroomstootwapen, ook wel taser, werd in 2022 landelijk ingevoerd, nadat vanaf 2017 uitgebreid is proefgedraaid in Zwolle, Amersfoort en Rotterdam. In de jaren daarvoor was er veel discussie tussen voor- en tegenstanders over de invoering van het stroomstootapparaat. Het zou tot meer geweld en mogelijk zelfs doden leiden. Nu blijkt dat het vooral een afschrikkende werking heeft.