Agenten moeten het platteland op om te controleren op drugslabs

SCHIETPARTIJ AMSTERDAM 'Pizzeria­baas sprong voor Servische crimineel, die eerdere liquidatie­po­gin­gen overleefde’

23 oktober De man die vanmiddag zwaargewond raakte bij de schietpartij in pizzeria La Piccola Baracca in Amsterdam-West, is de Servische crimineel Jovan Durovic. Hij ligt met een schotwond in zijn buik in het ziekenhuis en is nog in levensgevaar. Volgens Servische media is het niet de eerste keer dat criminelen het op zijn leven voorzien hebben.