Agenten rijden hert dood en hervatten wilde achtervolging met rokende auto in Brummen

Boze foutpar­keer­der gaat tot aan het hof voor 7 euro bovenop boete... en krijgt gelijk

Ja, het is maar 7 euro. Toch was een Barnevelder in 2020 zó gepikeerd over de ‘aanmaningskosten’ van 7 euro boven op een nog niet betaalde parkeerboete, dat hij naar de rechter stapte.

30 mei