Agenten worstelen met onzichtbare vijand

De verdachte in Nunspeet verzette zich hevig tegen zijn arrestatie. In de politiewagen hoestte hij agenten opzettelijk in hun gezicht. Klodders spuug belanden op het stuur. Uit paniek trok een agent de arrestant een papieren zak over het hoofd.



Eenmaal op bureau met de coronahoester in de cel kwam angst bovendrijven. Was hij besmet? Zijn vrouw, kinderen en ouders? Zijn collega’s? Liepen zij gevaar?