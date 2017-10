Boeren zijn het zat en nemen maatregelen tegen agriterreur

MAAS EN WAAL - Boeren in Maas en Waal zijn het zat. De boerenorganisatie ZLTO heeft volgens voorzitter Jan van Lent een aantal maatregelen bedacht ter bestrijding van de agriterreur. Een daarvan is de installatie van een mobiel camerasysteem, een andere het vormen van een WhatsApp-groep.

Ook zijn er boeren die pleiten voor het vormen van een fysieke buurtwacht.

Bij de ZLTO-vergadering van afgelopen donderdag schoof ook wijkagent Martin de Bruin aan. Hij gaf tips over waakzaamheid en veiligheid. Volgens De Bruins collega Willy Hagen moet je dan denken aan zaken als bedrijven en erven in het licht zetten, een alarmsysteem en het laten lopen van waakhonden op het erf.

Geen schot

Volgens Hagen zit er nog geen schot in het onderzoek naar de dader of daders. ,,We hebben nu alle zaken van agrarisch vandalisme van de afgelopen jaren op een rijtje gezet. Die informatie is doorgespeeld aan de recherche. Daar gaat een analist met die data aan de slag om te bekijken of er een patroon in te ontdekken valt.’’

Hij voegt daar aan toe dat de politie daarbij niet specifiek focust op de jagers in het gebied. Diverse boeren wijzen de vinger richting jagers als daders. Dit omdat er bij de ruilverkaveling jachtrechten in de knel zijn gekomen. Hagen: ,,We houden alle mogelijkheden open, ook jagers.’’

Huisbezoek

Hagen is bij alle boeren die aangifte hebben gedaan op huisbezoek geweest. Dat heeft geen daderinformatie opgeleverd.

Voorzitter van de kring Midden Nederland van fruittelersorganisatie NFO is de Dreumelse fruitteler Marc André de La Porte. Hij is niet verbaasd dat op websites van agrarische bladen door lezers opgeroepen wordt het heft in eigen hand te nemen. Zo ver is het nog niet. ,,En dat is zeker ook niet goed. Maar het zou wel begrijpelijk zijn. De frustraties zijn groot.''

Schade