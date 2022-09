Ahmed Marcouch is precies 5 jaar burgemeester van Arnhem: ‘De stad heeft weer een gezicht gekregen’

Marcouch ziet migranten ook aan poorten van Fort Europa buiten slapen en vindt asielstop niet realis­tisch

Natuurlijk volgde hij het nieuws over de chaotische taferelen bij de asielopvang in Ter Apel. Maar het saillante is: vlak bij zijn vakantieadres in Marokko zag de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch ook jongeren buiten slapen, op straat of in de bosjes.

29 augustus