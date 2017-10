Airbag in kinderzitje van levensbelang: Bloed druppelde van zijn voorhoofd

Als de 'o 'in de maand is, houdt Eva Tuin-Filius altijd een beetje de adem in. Boeren zijn ook nu in de kop van Noord-Holland weer volop bezig met het oogsten van de kolen. Donderdag 7 november, bijna vier jaar geleden, reed zij samen met haar zoon Roan op de Dergmeerweg naar huis. Ze herinnert zich het ongeval als de dag van gisteren. ,,Even boodschappen doen in Schagen. We waren bijna thuis. Door de modder uit de wielen van de tractoren van de boeren die aan het oogsten waren, kwam ik in een spoor terecht en slipte ik.’’ Haar wagen knalde vervolgens op een boom.



,,Ik keek om. Mijn zoontje zat voorovergebogen in het autostoeltje, het bloed druppelde uit zijn voorhoofd. Hij was niet meer aanspreekbaar.’’ De aanblik van het bebloede gezichtje van haar 2 jaar en 4 maanden oude zoon vergeet ze niet meer. In twee ambulances werden ze naar het ziekenhuis in Alkmaar vervoerd. Met haar viel het mee, maar met haar zoon niet. ,,Alle aangezichtsbotten waren gebroken, behalve zijn kaak en zijn neus. Hij had een schedelbasisfractuur en in zijn gehoorgang zat een breuk. Hoeveel hechtingen hij had? Geen idee, het zag zwart van de draadjes.’’