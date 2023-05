Ajax-speler Berghuis deelt klap uit bij spelersbus • Grootste Hornbach van het land bijna klaar

ZIEKE ANNE-MARIE HOOPT OP WONDER IN OMSTREDEN GEBEDSDIENST | ‘God geneest in Arnhem.’ De stad hangt vol met affiches over het wonder dat de evangelische gemeente De Deur belooft. Gebeuren er ook wonderen tijdens gebedsdiensten in een tent in park Sonsbeek? ,,Ik voelde niets.”

SPOORWEGPERSONEEL IS GEWELD SPUUGZAT NA WÉÉR EEN STEEKPARTIJ | Gevoelens van opluchting, moedeloosheid en boosheid strijden om voorrang bij voorzitter Wim Eilert van VVMC, vakbond voor treinpersoneel. ,,Bij de steekpartij aan boord van de trein tussen Arnhem en Ede hadden zondagnacht doden kunnen vallen. Dit moet stoppen.”

AJAX-SPELER STEVEN BERGHUIS DEELT KLAP UIT BIJ SPELERSBUS | Ajax-speler Steven Berghuis heeft zondagmiddag na de wedstrijd tegen FC Twente een klap uitgedeeld. Op een filmpje is te zien dat Berghuis uithaalt, terwijl hij op het punt staat om de spelersbus in te stappen.

MAN RAMT AUTO, MENSEN EN AUTO’S | De politie heeft zondagmiddag op de A20 een man opgepakt die in Berkel en Roderijs en in Rotterdam tegen auto’s en bestuurders aan is gereden. De verdachte is op de snelweg getaserd en aangehouden.

ERDOGAN CLAIMT OVERWINNING PRESIDENTSVERKIEZINGEN | De kans is groot dat Recep Tayyip Erdogan president van Turkije blijft. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Op basis van 75 procent van de stemmen staat Erdogan volgens de Hoge Kiesraad op ruim 53 procent. Eerder meldden staatsmedia al dat de huidige president aan de leiding gaat.

GROOTSTE HORNBACH VAN ONS LAND IS BIJNA KLAAR | De bouw van de Hornbach op de grens van Nijmegen en Ressen verloopt veel sneller dan verwacht. De gigantische bouwmarkt plus tuincentrum opent deze zomer. De buitenkant is klaar, de binnenkant wordt nu afgemaakt en ingericht. Straks zijn er 120.000 artikelen te koop. Duizelingwekkende cijfers.

VERDRONKEN VISSERS IN MAAS ZIJN MANNEN VAN 37 EN 38 JAAR | De politie heeft twee lichamen gevonden in de Maas bij Heijen, in het noorden van de provincie Limburg. Zondag werd bekend gemaakt dat het gaat om twee Poolse mannen van 37 en 38 jaar oud, woonachtig in Duitsland.

GROTE TAK VALT OP TERRAS ZORGCENTRUM, BEWOONSTER GEWOND | Een bewoonster van zorgcentrum Regina Pacis in Arnhem is gewond geraakt door een vallende tak. Ze is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

NIENKE WAS HUISARTS, STOND MIDDENIN HET LEVEN EN ZIT NU IN EEN ROLSTOEL | Nienke Doornbosch (49) uit Wijchen was huisarts, liep in maart 2020 corona op en heeft het leven dat ze kende moeten opgeven: long covid. ,,Sinds kort heb ik een rolstoel. Dat was wel een ding.”

Volledig scherm Feestganger dropen op pinksterzondagochtend af nadat de politie hun illegale feest beëindigde. © Theo Kock

POLITIE LAAT ILLEGALE RAVERS IN UITWAARDEN GAAN | Op een weiland in de uiterwaarden van het Pannerdensch Kanaal bij Pannerden is zondagnacht een illegale rave geweest. De politie heeft de feestvierders naar huis gestuurd. De politie greep verder niet in.

MAX VERSTAPPEN NA WÉÉR EEN ZEGE: ‘BLIJ DAT HET VOORBIJ WAS’ | Geen coureur of druppel regen kon Max Verstappen ook maar enig moment bedreigen in Monaco. Hij won zijn vijfde grand prix van het seizoen, ver voor Fernando Alonso en de chaos.

VITESSE STREED TEGEN DEGRADATIE, MAAR EINDIGT TOCH BOVEN NEC | De nummer 1 van Gelderland is toch een titel. Marco van Ginkel koestert de eindklassering van Vitesse na een ‘uiterst matig seizoen’. De Arnhemse club won van kampioen Feyenoord staat na 34 wedstrijden boven aartsrivaal NEC. ,,Toch wel lachen”, stelt de routinier.

Volledig scherm Marco van Ginkel, matchwinner tegen Feyenoord. © Pro Shots / Stefan Koops

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.