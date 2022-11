Al 6000 handtekeningen voor behoud hertenkamp in Sonsbeek

Fransman die ‘met toestem­ming’ seks had met 11-jarig meisje toch vervolgd voor verkrach­ting

In Frankrijk begint morgen de rechtszaak over een beruchte en spraakmakende zaak rond pedocriminaliteit. Een 28-jarige man staat terecht die in 2017 een meisje van 11 verkrachtte. Justitie wilde hem destijds niet vervolgen wegens verkrachting. De reden: het 11-jarige meisje had volgens Justitie ‘ingestemd’ met de seks. Dat leidde destijds tot enorme verontwaardiging en zelfs een wetswijziging.

