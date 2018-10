Al bijna 450 boetes dankzij speciale politiebus in Oost-Nederland

Kritiek

Critici hadden overigens al snel commentaar op de actie van de politie. Zij wezen erop dat agenten zelf geen gordel droegen in de bus. Maar de agenten hebben hiervoor een vrijstelling, verklaart de politie. ,,Als er een overtreding is moeten ze ook allerlei gegevens van de auto opschrijven. Dat is niet altijd goed te zien en het verkeer op de snelweg rijdt gewoon door, waardoor je soms achterstevoren in je stoel komt te zitten, even naar achter moet lopen om daar door het raam te kijken of met je collega moet overleggen. Met een gordel om kunnen we dit dus niet doen.''