Al tien jaar op zoek naar de mysterieus verdwenen oma Neli: ‘Mamma zou mij ook hebben gezocht’

video Megavond­sten illegaal vuurwerk: in één week bijna 2500 kilo onder­schept in regio

Terwijl voor het tweede jaar op rij in Nederland een vuurwerkverbod geldt, wordt ondergronds volop in grote partijen illegale knallers gehandeld. Zo heeft de politie in één week tijd alleen al in onze regio een schrikbarende hoeveelheid van zeker 2439 kilo vuurwerk in beslag genomen.

17 december