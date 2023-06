Alarm om drugsafvalbusje in Velp • Docent helpt met ChatGPT • Geld terug of alsnog naar Burna Boy?

DRUKTE BIJ INZAMELING VOOR GETROFFENEN GROTE BRAND | Mensen doneren in groten getale kleding, verzorgingsproducten en speelgoed voor getroffenen van de zeer grote brand van afgelopen zondag in de Arnhemse wijk Presikhaaf. Een inzamelingsactie met de naam ‘Uit de brand hulpactie Van Kinsbergenstraat’ op Facebook telt nu vijf verzamelpunten in Arnhem en omgeving, waarvan er al één vol zit.

HAN-DOCENT SCOORT MET SITE OVER CHATGPT | De Nijmeegse docent Sportkunde Tom Naberink lanceerde anderhalve maand geleden een site voor studenten over omgaan met ChatGPT: aivoorstudenten.nl. Die trok meteen duizenden bezoekers en krijgt daarom nu al een ‘zusje’ voor docenten.

MEDEWERKSTER DOODGESTOKEN IN ALBERT HEIJN | Een medewerkster van de Albert Heijn is dinsdagochtend doodgestoken in de winkel op de Turfmarkt in Den Haag. De verdachte, een 56-jarige man, is aangehouden.

NEDERLANDER (18) REDT VROUW NA ONGELUK IN DUITSLAND | Een 18-jarige Nederlander heeft dinsdagochtend eerste hulp verleend aan een vrouw nadat ze tegen een boom was gebotst in Goch, net over de grens bij Gennep. De vrouw liep ernstige verwondingen op, maar is buiten levensgevaar.

MEEVALLER DOOR STORING: GRATIS PARKEREN | Wie vandaag in Nijmegen moet zijn, kan gratis parkeren. Door een storing werkt de pin-functie van veel parkeerautomaten niet, meldt de gemeente Nijmegen. Die daarom geen bonnen schrijft vandaag.

BEZORGDE BEWONER SLAAT ALARM OM BUSJE (MET DRUGSAFVAL) | Het chemische drugsafval dat afgelopen weekend in een busje in Velp werd aangetroffen, was ‘giftig, brandend en bijtend’. Dat laat de politie weten. Ook bestond er een kans dat het busje vlam zou vatten of zelfs zou ontploffen.

TIM VERKOOPT ZIJN TOPRESTAURANT | ,,Het is op.” Tim Bongers zit erdoorheen. Hij gaat stoppen met restaurant Document 12 in Wijchen. Als er een goed bod komt verkoopt hij de boel. Het levert hem te veel stress op. ,,Ik wil ook een goede vader kunnen zijn.”

CODE ORANJE IN BIJNA HELE LAND | In bijna heel het land geldt sinds 15.00 code oranje vanwege zware onweersbuien. Voor de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt code geel. Eerder waarschuwde het weerinstituut al voor onweersbuien met lokaal veel regen en hagel in het hele land.

RAVAGE IN HERDENKINGSBOS VOOR OVERLEDEN KANKERPATIËNTEN | Tranen in de ogen, de hand voor de mond geslagen. De ontzetting is groot bij de mensen die dinsdagmorgen een kijkje nemen in het Koningin Wilhelminabos in Dronten. Hier zijn bijna alle glazen platen met de namen van overleden kankerpatiënten aan gort geslagen. ,,Wie haalt dit in zijn hoofd?’’

WAT DOE JE MET JE BURNA BOY KAARTJE? | Fans met een kaartje voor het afgeblazen concert van de Nigeriaanse zanger Burna Boy in GelreDome, kunnen geld terugkrijgen. Óf zonder iets te hoeven doen naar een nieuw ingepland optreden in het Arnhemse stadion op zondag 23 juli.

HUIS GESLOTEN OM OVERLAST | De bewoner van een woning aan de Zonnebrink mag van de gemeente Winterswijk drie maanden niet in zijn huis komen. De woning is dinsdag op last van de burgemeester gesloten. ,,Er was sprake van ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde”, laat een woordvoerder weten.

VERMISTE VROUW (22) AANGERAND EN ACHTERVOLGD | De 22-jarige vrouw uit Kamerik, die zondag na een lange zoektocht werd aangetroffen in een weiland in Hamelen, zou zijn aangerand. Dat heeft ze tegenover de politie verklaard.

BRAND DOOR KORTSLUITING BIJ ZORGINSTELLING | De felle brand die vannacht woedde bij zorginstelling Onder de Bomen in Groesbeek is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in de wasruimte. Negen appartementen zijn voorlopig onbewoonbaar door rook- en roetschade.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.