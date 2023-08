Aleksandra’s koningspython dook kilometers verderop op in een kringloopwinkel: ‘Superstom van me’

juicekoningin Yvonne Coldeweij­er: ‘Wie heeft bedacht dat we alleen maar lief voor elkaar moeten zijn?’

Juicekoningin Yvonne Coldeweijer transformeerde eigenhandig de Nederlandse roddeljournalistiek. Een interview over de oorlog tegen vreemdgaande BN’ers, haar ultieme scoop en een nieuwe podcast over de enige polderster die ze nog vertrouwt: Frans Bauer. ,,BN’ers sturen me ook via slinkse manieren juice’’.