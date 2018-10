Alexander Pechtold is de gedroomde commissaris van de Koning voor Gelderland

Dieven in Nijmegen gingen er in gestolen auto vandoor na woningin­braak

18:17 NIJMEGEN - De dieven die in Nijmegen op de vlucht sloegen in een witte Volkswagen Up, hadden deze gestolen na een woninginbraak op de Florence Nightingalestraat in de Nijmeegse wijk Hees. Eén man is aangehouden, de tweede wordt nog gezocht.