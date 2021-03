Alisha uit Almelo (19) kreeg geen kiezerspas, haar stem gaat verloren

Waar het mis ging blijft nu onduidelijk: bij de gemeente Almelo die de pas moet versturen, bij PostNl, bij de postbode zelf? De gemeente Almelo heeft haar elk elk geval meerdere keren gezegd, dat haar stempas is opgestuurd naar haar adres in Utrecht, waar ze sinds half februari woont. En dat was het dan. Een gemeente mag geen tweede kiezerspas sturen, als de eerste niet aankomt of kwijt raakt.

Ze had zich goed voorbereid

De studente kunstgeschiedenis is heel teleurgesteld. “Het is de eerste keer dat ik mag stemmen en het is ook een belangrijke in coronatijd. Ik had er heel veel zin in en me echt goed voorbereid. Ik heb verkiezingsprogramma’s gelezen, de debatten in de media gevolgd. Heel jammer dat ik niet kan stemmen.” Belangrijke thema’s om een keus te maken waren voor haar onderwijs en milieu. “Ja, ik was er wel uit. Waar ik op zou stemmen hou ik nu maar voor me, in elk geval op een vrouw.”

Ongelukkig tijdstip

Alisha kwam al vanaf het begin tussen wal en schip, waarschijnlijk door haar verhuizing naar de Domstad. Zij veranderde officieel van woonplaats, precies in de dagen dat de stempassen werden verstuurd. Op het ouderlijk adres In Almelo ontving zij geen stempas. Maar die kwam dus ook niet in Utrecht. Daarop heeft de studente een kiezerspas aangevraagd, daarmee zou ze gewoon in haar nieuwe woonplaats kunnen stemmen.

Nader onderzoek

Want er is verschil tussen een stem- en kiezerspas. Met de stempas kan je stemmen in de gemeente waar je woont. Met een kiezerspas kan je in heel Nederland stemmen. Dus daarmee zou haar probleem opgelost zijn. Ware het niet dat ze die kiezerspas ook nooit heeft ontvangen. Ze heeft de gemeente Almelo gevraagd nader onderzoek te doen. “Ik heb na mijn aanvraag meerdere keren met de gemeente gebeld en gemaild om te vragen waar mijn pas bleef. Steeds kreeg ik te horen dat die echt verstuurd was. Een tweede sturen mogen ze vanwege de kieswet niet doen om de kans op fraude te voorkomen.”

De 19-jarige heeft zich verzoend met haar pech. “Het is wel heel jammer. Maar ik heb het intussen wel geaccepteerd. Moet ook wel, want er is toch niets meer aan te doen. Er komen in mijn leven nog veel meer kansen om te stemmen. Ik laat mijn dag er ook niet door verpesten. Ik ga volop bezig met mijn studie; ik heb nog wat deadlines te halen.”