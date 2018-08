Alle brandweerkorpsen moeten verplicht een duikteam hebben

Kopje onder in Nijmegen? Dan heb je pech

7:03 NIJMEGEN - Drenkelingen in Nijmegen en omstreken hebben een minder grote kans om tijdig gered te worden dan elders. Duikers van de plaatselijke brandweer kunnen ze niet komen redden - die zijn er namelijk niet. Als één van de weinige korpsen in Nederland, heeft de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid geen duikteam. Een gevolg van de bezuinigingen. ,,Het maakt voor je overlevingskans dus heel veel uit waar in Nederland je te water raakt", stelt de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV).