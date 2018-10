Alle geradicaliseerde moslims in Arnhem moeten onmiddellijk van de straat

Verdachte explosie in flat Arn­hem-Zuid langer vast

6:58 ARNHEM De 55-jarige verdachte van betrokkenheid bij de explosie in de flat aan de Daphnestraat in Arnhem blijft nog twee weken vast. Dat heeft de rechter-commissaris bepaald. De man zonder vaste woonplaats verblijft in gevangenisziekenhuis Haaglanden in Scheveningen.