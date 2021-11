Alle hens aan dek bij GGD’s in Gelderland: testen zonder afspraak kan alleen nog in Kesteren

UpdateGGD Noord- en Oost Gelderland en GGD IJsselland zijn vanaf dinsdag gestopt met het testen zonder afspraak. Door de enorme vraag naar coronatesten is het druk bij de testlocaties. Wie zonder afspraak een test wil doen kan nog wel terecht bij de GGD Gelderland-Zuid in Kesteren.

Een woordvoerder van GGD Gelderland-Zuid laat weten dat ondanks de drukte op die locatie een afspraak nog steeds niet nodig is. ,,Het is hartstikke druk. Ze zitten op de top van hun capaciteit. Daardoor kan er een flinke wachtrij zijn, maar dat wisselt.’’

Uitbreiden capaciteit

Door voorlopig weer alleen op afspraak te werken, kan de drukte beter gespreid worden, aldus GGD Noord- en Oost Gelderland en GGD IJsselland. De wachtrijen liepen de laatste dagen flink op in die regio’s, zowel bij testen met als zonder afspraak.

De GGD’s breiden nu de capaciteit uit, daarnaast kan door alleen op afspraak te werken tijdwinst worden geboekt. Het maken van een afspraak kan echter ook lastig zijn doordat de telefoonlijn regelmatig overbelast is.

Ook Gelderland-Zuid bekijkt of op de huidige testlocaties de capaciteit kan worden uitgebreid door bijvoorbeeld extra units te plaatsen vanwege de grote drukte. Naast Kesteren zijn er testlocaties in Nijmegen, Culemborg, Tiel en Zaltbommel. Voor de laatste vier locaties is wel een afspraak nodig.

Spreiding

Bij testen zonder afspraak zijn meer administratieve handelingen nodig. Wie vooraf een afspraak maakt is al ‘ingeboekt’ en kan sneller door de procedure.

Bart Goldsteen, projectleider Testen GGD IJsselland zegt in een persbericht: ,,We willen iedereen de mogelijkheid geven om zich zo snel mogelijk, het liefst binnen 24 uur, te laten testen. Ook willen we de wachtrijen zo kort mogelijk houden. Om dit te kunnen waarborgen, hebben we de maximale capaciteit van de teststraten nodig en spreiding in het afnemen van de testen.”

Eerst afspraak maken

Testen zonder afspraak werd ingevoerd om het testen bij de GGD laagdrempeliger te maken. In de regio was het tot gisteren mogelijk om te testen zonder afspraak in Wehl (Argonstraat) en Groenlo (Beltrumseweg). Dat vervalt dus nu voorlopig.

,,Het is belangrijk dat mensen eerst een afspraak maken en niet meer zomaar naar de testlocatie komen”, zegt een woordvoerster van de GGD Noord- en Oost Gelderland. Mensen kunnen dan niet worden geholpen.

Het is dinsdag heel druk bij de telefoondienst voor coronatestafspraken van de GGD, bevestigt een woordvoerder van GGD Nederland na berichten op Twitter. De organisatie zoekt uit wat er precies aan de hand is. Het gaat om een dienst die landelijk georganiseerd is.

Wie de coronalijn belt, krijgt te horen: ,,Er bellen op dit moment zoveel mensen dat we geen telefoonlijnen meer beschikbaar hebben. We kunnen u daarom niet te woord staan. Wilt u ons alstublieft over 30 minuten nog eens bellen?”